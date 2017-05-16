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Российско-китайский фонд планирует инвестировать в "Яндекс.Такси"

Экономика и бизнес
16 мая, 20:05 дата обновления: 16 мая, 20:20 UTC+3

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, соответствующая заявка уже подана

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) планирует инвестировать в сервис "Яндекс.Такси", сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Буквально недавно мы подали заявку на инвестиции в компанию "Яндекс.Такси", которая является довольно высокотехнологичной компанией на российском рынке. Скорее всего, российско-китайский фонд будет инвестировать в эту компанию", - сказал он.

РКИФ создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation (CIC, Китайская инвестиционная корпорация) в 2012 году.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", "Яндекс.Такси" планирует привлечь $150-200 млн, организатором процесса стал банк JP Morgan. Исходя из оценки "Яндекс.Такси" в $1,2 млрд, инвесторам может быть продано 12,5-16,7% компании. Среди потенциальных участников сделки газета называла как финансовые институты, включая Сбербанк, ВТБ и РФПИ, так и профильных инвесторов и автопроизводителей.

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