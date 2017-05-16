Mail.ru поручила создателю FindFace руководить новым направлением

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group создала новое направление в компании для собственного контента и новых технологий и назначила руководителем этого направления Александра Кабакова, основателя компании NTechLab, специализирующейся на создании алгоритмов в области нейронных сетей, в которой было разработано популярное приложения FindFace, заявили ТАСС в пресс-службе Mail.ru.

По словам представителя пресс-службы, создание нового направления позволит усилить рыночные позиции как отдельных подразделений компании, так и группы в целом.

"Для нас действительно важно направление работы с собственным контентом, и мы активно усиливаем команду специалистами в этой области", - заявил представитель Mail.Ru.

Кабаков в 2010 году вместе с партнерами создал агентство цифровых коммуникаций Agency One, в с 2011 по 2014 годы участвовал в качестве инвестора и управляющего партнера в ряде проектов, в частности, в создании сервиса помощников в быту YouDo.com и краудинвестинговой платформы StartTrack.

В 2015 году Кабаков основал NTechLab, в которой было создано приложение для поиска человека по фотографии в социальной сети FindFace. Пилотные проекты по внедрению технологий NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.