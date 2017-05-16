Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские компании, подпавшие под украинские санкции, заявляют, что данные меры не скажутся на их работе и не повлияют на бизнес.

Политологи считают, что действия властей Украины похожи на попытку ввести цензуру в стране и негативно скажутся на самих украинцах. Которые, впрочем, найдут способы обойти блокировку соцсетей, как и российские компании найдут возможности нивелировать отрицательный эффект на бизнес.

Во вторник был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Спокойствие, только спокойствие

В "Яндексе" уверены, что украинские санкции не окажут влияния на бизнес компании и навредят скорее украинским пользователям. В своем заявлении "Яндекс" сообщил, что работает на Украине с 2005 года и насчитывает 11 млн украинских пользователей. И хотя санкции "сводят на нет все многолетние усилия" на местном рынке, никакого негативного влияния на компанию они не окажут.

При этом до новостей о санкциях акции "Яндекса" на торгах Московской биржи росли в пределах 2%, после новостей снижение составило 3,3%. По итогам торгов снижение котировок составило лишь 0,49%.

Mail.ru Group заявила, что не будет корректировать финансовые прогнозы из-за санкций Украины, поскольку доля этой страны в общем бизнесе группы невелика. Компания также заверила, что все обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины будут исполняться в полном объеме.

"НТВ Плюс" и РБК также подтвердили, что санкции Киева не повлияют на работу телеканалов. "Для бизнеса "НТВ Плюс" запрет существенного значения не имеет и на финансовых результатах не скажется", - сообщил ТАСС генеральный директор телеканала Михаил Демин. Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил, что санкции не отразятся на деятельности группы компаний, "потому что РБК не ведет бизнес на территории Украины".

В "Лаборатории Касперского", которую подобные меры коснулись еще раньше (в 2016 году компания приняла решение закрыть региональный офис в связи с тем, что правительство Украины ограничило внешнеэкономическую деятельность Kaspersky Lab Ukraine), заявили, что продукты компании по-прежнему продаются на Украине через дистрибьюторские каналы. "Новые санкции тоже не окажут существенного влияния на ситуацию", - отметили в компании, подчеркнув, что "Лаборатория Касперского" не имеет политических связей с какими бы то ни было правительствами или странами, и не занимает ничью сторону в геополитических вопросах.

Вместе с тем некоторые компании пока еще оценивают ситуацию. Например, в ABBYY (разработчик в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики) сказали, что изучают влияние решения украинских властей. В "1С" на запрос ТАСС не ответили.

Пользователи найдут лазейки

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что жители Украины, которые используют подпавшие под санкции популярные российские интернет-сервисы, "моментально" освоят способы обхода блокировки этих ресурсов. Это в свою очередь приведет к повышению общего уровня компьютерной грамотности в стране. Украинские пользователи освоят анонимайзеры, VPN и другие устройства и программы, позволяющие обходить блокировку, уверен Волин.

Он отметил, что блокировки эффективны только в том случае, когда в отношении блокируемого ресурса "есть широкий общественный консенсус" (например, негативное отношение к детской порнографии, наркотикам или пропаганде самоубийств). В этой ситуации "в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти".

В том, что украинские пользователи найдут способы обходить блокировку, не сомневаются и в "Одноклассниках". "Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей "Одноклассников", наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", - заявили в компании.

"ВКонтакте", который насчитывает 16 млн украинских пользователей, также уверены, что изменений в работе не будет. "Мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", - говорится в заявлении Mail.ru Group.

Дискредитировали сами себя

По мнению замглавы Минкомсвязи, подобные решения украинских властей сильно дискредитирует руководство в глазах самих украинцев. "Если вы занимаетесь блокировкой популярного массового ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится и совершенно спокойно дискредитируется. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность", - подчеркнул Волин.

Опрошенные ТАСС эксперты также согласились, что данные шаги не совсем удачны для самих же украинских политиков. "Интернет - это пространство, где осуществляется обмен мнениями. И удалить миллионы своих граждан из этого пространства - это в том числе наносить ущерб им самим, их коммуникациям", - пояснил политолог Глеб Кузнецов.

Глава Российской ассоциация электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко назвал решение украинских властей неумным и некрасивым. Такое же отрицательное мнение он высказал в отношении переноса в бизнес-плоскость политических вопросов и давления на бизнес-структуры в интернете.