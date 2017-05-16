В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах для инвесторов в Арктику

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Модернизацию производства и реализацию инвестпроектов природоохранного назначения на принадлежащих России сухопутных территориях Арктической зоны предлагается поддержать на государственном уровне. Соответствующий законопроект направила в Госдуму член думского комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина ("Единая Россия"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения во вторую часть Налогового кодекса, согласно которым налогоплательщики получат возможность применять к приоритетной норме амортизации специальный коэффициент - не выше трех - в отношении имущества, затраты на модернизацию которого использованы в инвестиционных проектах природоохранного назначения.

Законопроект также прописывает понятие "инвестиционного проекта природоохранного назначения" - им признается программа, мероприятия которой предотвращают или снижают негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, компенсируют риск возникновения ущерба для экологии и сохраняют природные условия Арктической зоны. Кроме того, реализация такого проекта должна осуществляться на сухопутных территориях Арктической зоны России, а объем капитальных вложений не может быть ниже 30 млрд рублей при условии при условии осуществления финансовых вложений в пятилетний период с момента начала проекта.

Принятие законопроекта направлено не только на реализацию крупных инвестиционных проектов природоохранного назначения в Арктике, но и на внедрение новых природоохранных технологий, призванных улучшить экологическую обстановку и поддержать дальнейшее социально- экономическое освоение арктических регионов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.