В России стартовали продажи Nokia 3310

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продажи обновленной модели мобильного телефона Nokia 3310 начались в России. Современную версию аппарата можно приобрести в некоторых салонах в Москве и Московской области, в остальных городах пока открыт предзаказ.

О том, что продажи современной модели Nokia 3310 начнутся во втором квартале 2017 года, финская компания HMD Global (обладательница прав на бренд Nokia) объявила еще в конце февраля. Тогда же было заявлено, что стоимость телефона составит €49. В России новинка стоит 3 990 рублей и представлена в четырех цветовых решениях - красный, желтый, синий и серый.

Изначально Nokia 3310 был выпущен в 2000 году, этот телефон отличается долгой жизнью аккумулятора и прочностью. Обновленный аппарат сможет работать месяц после подзарядки.

Помимо обновленного Nokia 3310, во втором квартале 2017 года также начнутся глобальные продажи линейки смартфонов финского бренда на операционной системе Android (принадлежит американской корпорации Google) - Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3. "Связной" откроет предзаказ на них 18 мая, стоимость Nokia 3 составит 9 990 рублей, Nokia 5 - 12 990 рублей, Nokia 6 - 15 990 рублей.

В 2016 году Nokia объявила о планах вернуться к выпуску смартфонов в 2017 году после того, как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес американской Microsoft. Тогда в компании отмечали, что Nokia Technologies (одно из подразделений Nokia) в соответствии со стратегическим соглашением, касающимся прав на бренд и лицензирование интеллектуальной собственности, передаст HMD Global Oy, новой компании, созданной в Финляндии, эксклюзивную глобальную лицензию на создание телефонов и планшетов под брендом Nokia. При этом Nokia будет получать регулярные денежные компенсации с продаж мобильных устройств. HMD планирует в течение следующих трех лет инвестировать $500 млн в продвижение продукции под маркой Nokia на мировом рынке.