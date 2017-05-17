В Греции пройдет всеобщая 24-часовая забастовка

АФИНЫ, 17 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Общенациональная 24-часовая забастовка в знак протеста против принимаемых правительством мер жесткой экономии начнется в Греции. О своем участии в ней объявили два крупнейших профсоюзных объединения госслужащих страны - Всеобщая конфедерация труда и Верховная администрация гражданских служащих.

"Правительство закрывает глаза на разрушительные для греческого общества последствия третьего меморандума (соглашение с международными кредиторами. - прим. ТАСС), который подписало и реализует с религиозным фанатизмом, - говорится в заявлении Всеобщей конфедерации труда. - В настоящее время оно готовится голосовать за четвертый меморандум, угрожая нивелировать все завоевания рабочих".

Троллейбусы в греческих городах выйдут на маршруты с 08:30 по местному времени (совпадает с московским) и прекратят работать на маршрутах в 21:00. Метрополитен в Афинах будет работать с 09:00 до 16:00, чтобы протестующие могли добраться до районов, в которых запланировано проведение митингов. Суда Всегреческой морской федерации, среди которых и паромы, курсирующие между греческими островами и материковой частью, находятся у причалов со вторника и не выйдут в рейсы в течение 48 часов. Авиадиспетчеры будут бастовать с 11:00 до 15:00, из- за чего изменится расписание рейсов.

В больницах и поликлиниках будут работать только дежурные смены. Сотрудники средств массовой информации провели забастовку во вторник, чтобы освещать акции протеста в среду и в четверг.

В Афинах должны пройти две демонстрации: на площади Этникис Антистасис в 10:00 и на площади Клавтмонос в 11:00. Еще две акции протеста пройдут в столице в четверг, когда в парламенте будут обсуждать новый пакет мер жесткой экономии: протестующие соберутся в 18:30 на центральной площади Афин Синтагма, напротив здания парламента, еще одна демонстрация пройдет в 19:00 на площади Омония.

Новый законопроект, внесенный в парламент Греции, предусматривает ряд мер жесткой экономии, в том числе новые сокращения зарплат и пенсий с 2019 года, уменьшение социальных пособий, повышение налогов. Проект также предусматривает возможность коллективных увольнений служащих.