Эксперты ООН улучшили прогноз по экономике РФ и отметили успех программ импортозамещения

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты ООН улучшили свой прогноз по развитию экономики России и ожидают по итогам 2017 года рост ВВП страны на 1,5%. Об этом говорится в обнародованной во вторник обновленной версии доклада "Экономическая ситуация в мире и ее перспективы", подготовленного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В январе экономисты всемирной организации прогнозировали однопроцентный рост ВВП РФ в этом году и 1,5% - в 2018 г. В представленном во вторник докладе прогноз на будущий год остался без изменений. Кроме того, в ДЭСВ пересмотрели оценку итогов 2016 года: по новым расчетам, падение ВВП РФ составило не 0,8%, а 0,2%. Как и прежде, в докладе Россия отнесена к "странам с переходной экономикой".

Незначительные изменения претерпел прогноз экспертов ООН по экономике стран СНГ и Грузии. Согласно докладу, в текущем году их совокупный ВВП вырастет 1,7%, а в 2018 г. - на 1,9%. Пять месяцев назад в ДЭСВ предсказывали рост в размере 1,4% и 1,8% в нынешнем и следующем годах, соответственно.

Экономика РФ приспособилась к санкциям

Комментируя по просьбе ТАСС последствия санкций, введенных против РФ, представитель ДЭСВ Доун Холланд отметила, что они возымели должный эффект и некоторое время сдерживали восстановление российской экономики. "В этом году мы видим оздоровление экономики, и один из факторов, который движет этим, это изменения в структуре производства, отчасти ставшие ответом на санкции, импортозамещение. Оно было довольно успешным в некоторых секторах экономики и стало одним из факторов, который повлиял на наш прогноз. Так что эффект от санкций есть, но они действуют уже длительное время, и экономика начала расти в этих условиях, приспосабливаясь к ним", - сказала она.

В разговоре с ТАСС эксперты ООН отметили, что программы импортозамещения доказали свою эффективность в ряде отраслей экономики, в том числе в сельском хозяйстве, пищевом секторе, в деревообрабатывающей и химической промышленности.

Оздоровлению экономики РФ также способствовал рост цен на нефть, доходы от продажи которой позволяют пополнить резервы страны. Кроме того, специалисты обращают внимание на снижение инфляции в России благодаря политике Центробанка и слабого совокупного спроса, который наблюдался в 2016 г. По мнению экономистов, возможное снижение процентной ставки будет еще одним дополнительным фактором, который будет способствовать росту инвестиций, в то время как укрепление рубля может негативно сказаться на экспорте товаров из РФ.

Глобальный прогноз не изменился

Прогноз ДЭСВ по другим странам и регионам практически не претерпел изменений по сравнению с предыдущей версией доклада. По итогам нынешнего года эксперты ООН ожидают 1,8% рост ВВП США и 1,7% увеличение валового внутреннего продукта Евросоюза. Мощный рост по-прежнему наблюдается в развивающихся странах Азии, в том числе в Индии (7,3%) и Китае (6,5%). Падение основного экономического показателя сменится практически нулевым ростом в Бразилии, в то время как совокупный ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна увеличится на 1,1%.

Как ожидают экономисты ООН, общемировой ВВП в 2017 г. вырастет на 2,7%, а в будущем году - на 2,8%. В этом плане прогноз ДЭСВ не претерпел никаких изменений по сравнению с январским докладом.