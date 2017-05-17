СМИ: самый дорогой в мире участок земли продан в Гонконге за $3 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Самый дорогой участок земли в мире продан в деловом центре Гонконга на правительственном аукционе за 23,28 млрд гонконгских долларов ($3 млрд). Об этой сделке сегодня сообщила газета South China Morning Post.

За право приобрести участок боролись девять девелоперских компаний, в том числе две с материкового Китая. Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Henderson Land, который согласился заплатить за каждый квадратный фут (0,09 кв. м) земли рекордные $6460. Итоговая цена оказалась несколько выше ожиданий экспертов, которые оценивали объект максимум в $2,8 млрд.

В настоящее время на данном участке находится пятиэтажная парковка. Новый владелец намерен ее снести и воздвигнуть на этом месте к 2022 году первоклассное высотное офисное здание.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Поистине астрономические цены на жилье, офисные и торговые помещения риэлторы здесь объясняют нехваткой свободной земли и предложений на рынке при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.