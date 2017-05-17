Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуков

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Apple намерена представить в начале следующего месяца три новые модели ноутбуков. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, объявление будет сделано на ежегодной технологической конференции в Сан-Хосе (штат Калифорния), которая пройдет с 5 по 9 июня. Компания выпустит MacBook Pro с процессором Kaby Lake производства Intel. По дизайну компьютер будет мало отличаться от прошлой модели. Кроме того, представлены будут ноутбуки MacBook с 12-дюймовым дисплеем и обновленный MacBook Air также с новым процессором.

Официальных комментариев со стороны Apple или Intel пока не поступало. По оценкам Bloomberg, на ноутбуки приходится примерно 11% продаж Apple, тогда как на реализацию смартфонов iPhone - почти две третьих. Как подчеркивается в публикации, в Apple рассчитывают, что новинки смогут составить конкуренцию новому ноутбуку Surface Laptop от Microsoft. Он был представлен в начале текущего месяца вместе с операционной системой Windows 10 S.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone и MacBook, производит настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $750 млрд.

Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от продаж iPhone. Глава Apple Тим Кук отмечал, что рассчитывает на повышение спроса на иные высокотехнологичные устройства в будущем, а также на увеличение прибыли от различных сервисов, в том числе музыкального Apple Music.