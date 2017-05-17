S&P сохранило за Австралией наивысший кредитный рейтинг AAA

СИДНЕЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило в отношении Австралии наивысший кредитный рейтинг AAA. Об этом сообщила телекомпания ABC, отметив, что Австралия таким образом продолжает сохранять высшие кредитные рейтинги трех ведущих агентств: Moody's, S&P и Fitch.

Вместе с тем в июле прошлого года S&P понизило в отношении Австралии прогноз со "стабильного" до "негативного", мотивируя это решение слабеющими надеждами на возможность возвращения страны к профицитным бюджетам. Этот "негативный" прогноз S&P остался неизменным.

9 мая правительство страны представило проект федерального бюджета на 2017-18 финансовый год, который начнется 1 июля. Как сообщил главный казначей (глава Минфина) Австралии Скотт Моррисон, дефицит бюджета в новом году составит 29,4 млрд долларов (около $21,8 млрд по текущему курсу), что эквивалентно 1,6% ВВП. В последующие годы правительство намерено существенно уменьшить бюджетный дефицит, доведя его в 2019-20 финансовом году до отметки 2,5 млрд долларов (0,1% ВВП). Предполагается, что бюджет 2020-21 финансового года будет профицитным.