Казахстан окажет Киргизии помощь на $100 млн для интеграции в ЕврАзЭС

АСТАНА, 17 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции".

"В соответствии с соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) окажет кыргызской стороне помощь, эквивалентную $100 млн США", - информировал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, представляя законопроект депутатам.

По его словам, помощь будет предоставлена на реализацию мероприятий, предусмотренных "дорожными картами" по присоединению Киргизии к ЕврАзЭС. "В частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызской Республики", - пояснил Сулейменов.

Планируется, что помощь будет предоставлена поэтапно в соответствии с отдельными межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров. Порядок предоставления помощи, а также механизмы контроля ее реализации будут определяться отдельным протоколом.

Согласно законотворческой процедуре, после одобрения мажилисом законопроект поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента.

ЕврАзЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. ЕврАзЭС начал работу 1 января 2015 года.