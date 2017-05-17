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"Ведомости": сборы от "Платона" за прошлый месяц выросли пропорционально увеличению тарифа

Экономика и бизнес
17 мая, 8:45 UTC+3

Как сообщает газета, с 15 марта до 15 апреля 2017 г. в Дорожный фонд от системы "Платон" поступило 1,52 млрд руб.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Поступления в Дорожный фонд от "Платона" за прошлый месяц выросли пропорционально увеличению тарифа, несмотря на 16-процентный рост регистрации перевозчиков в системе. Об этом сообщает газета "Ведомости".

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"Тариф за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам был повышен с 15 апреля на 25% с 1,53 до 1,91 руб. за 1 км (первоначально планировалось двукратное повышение). Сборы в федеральный дорожный фонд с 15 апреля до 15 мая к тому же периоду 2016 г. увеличились на 25,1% до 1,76 млрд руб.", - отмечает газета со ссылкой на данные оператора "Платона" "РТ-инвест транспортные системы".

По сравнению с предыдущим периодом 2017 года рост составил 16%: с 15 марта до 15 апреля 2017 г. в Дорожный фонд от системы "Платон" поступило 1,52 млрд руб.

Согласно оценке "Ведомостей", это меньше, чем можно было ожидать, с учетом ажиотажной регистрации в системе в последний месяц:  как сообщал Росавтодор, ежесуточно в систему добавлялось 300-500 большегрузов.

В Росавтодоре такую тенденцию объясняют ростом рынка автомобильных грузоперевозок (в начале года рост составил более 11%), а также выходом из "серого" сегмента недобросовестных грузоперевозчиков в связи с увеличением количества контрольных рамок.

К 15 мая в системе зарегистрировано 833 тыс. грузовиков, что на 16% больше, чем на 15 мая 2016 г

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