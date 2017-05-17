Московский НПЗ начал принимать нефть из системы "Транснефти'

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский НПЗ "Газпром нефти" начал принимать нефть из системы "Трансннфти", при этом 14-16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану. Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Московский НПЗ принимает нефть из системы "Транснефти" в соответствии с производственным планом. 14-16 мая выпуск продукции продолжался по графику", - сообщили в компании.

Ранее пресс-служба МПНЗ сообщала, что завод с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта. До этого официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин говорил, что завод прекратил работу из-за нештатной ситуации. При этом в МНПЗ утверждают, что нештатной ситуации не было.

Как сообщали ранее ТАСС в Минэнерго, остановка завода не повлияет на топливообеспечение в Москве, так как запасы топлива превышают потребление столичного региона за 10 суток.

Пресс-служба завода также отмечала, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода.

В апреле Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти и работу после ремонта. Изначально планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 года в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.

"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром Нефть". На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов.

Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.