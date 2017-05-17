Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский НПЗ начал принимать нефть из системы "Транснефти'

Экономика и бизнес
17 мая, 9:19 дата обновления: 17 мая, 9:35 UTC+3

Ранее пресс-служба МПНЗ сообщала, что завод с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский НПЗ "Газпром нефти" начал принимать нефть из системы "Трансннфти", при этом 14-16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану. Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Московский НПЗ принимает нефть из системы "Транснефти" в соответствии с производственным планом. 14-16 мая выпуск продукции продолжался по графику", - сообщили в компании.

Ранее пресс-служба МПНЗ сообщала, что завод с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта. До этого официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин говорил, что завод прекратил работу из-за нештатной ситуации. При этом в МНПЗ утверждают, что нештатной ситуации не было.

Как сообщали ранее ТАСС в Минэнерго, остановка завода не повлияет на топливообеспечение в Москве, так как запасы топлива превышают потребление столичного региона за 10 суток.

Пресс-служба завода также отмечала, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода.

В апреле Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти и работу после ремонта. Изначально планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 года в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.

"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром Нефть". На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов.

Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
7
В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко
Темы дня
Загрузка...
Реклама