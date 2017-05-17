Кабмин поддержал освобождение граждан от налогов на социальные единовременные выплаты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект об освобождении от налогообложения единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь. Соответствующее заключение правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить в Налоговом кодексе, что суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), которые получают налогоплательщики, имеющие право на социальную помощь, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц", - говорится в сообщении правительства.

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" вносится в Государственную думу Московской областной Думой.

Данным законопроектом предлагается исключить из пункта 8 статьи 217 Налогового кодекса РФ положение, содержащее указание на ежегодное утверждение государственными органами программ, в соответствии с которыми налогоплательщикам оказывается социальная помощь, а также предусмотреть возможность освобождения от налогообложения сумм социальной помощи, осуществляемой в соответствии с программами, утвержденными органами местного самоуправления.