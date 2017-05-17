Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,6 руб.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на две копейки и достиг отметки в 56,6 руб.

Курс евро увеличился на 20 коп., составив 62,88 руб.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1988,64 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,5%, до 1107,42 пункта.