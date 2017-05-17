"ВИМ-Авиа" получила разрешение на полеты в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" получила разрешение на регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес из Москвы и из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес, говорится в сообщении Росавиации.

В частности, авиакомпания будет выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк три раза в неделю, в Майами и Лос-Анджелес - два раза в неделю. Из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес "ВИМ-Авиа" будет летать один раз в неделю.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в 2002 г. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту "Домодедово". Владельцами 100% долей авиакомпании являются Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева.