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"ВИМ-Авиа" получила разрешение на полеты в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес

Экономика и бизнес
17 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Авиакомпания будет выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк три раза в неделю, в Майами и Лос-Анджелес - два раза в неделю, из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес - один раз в неделю

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" получила разрешение на регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес из Москвы и из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес, говорится в сообщении Росавиации.

В частности, авиакомпания будет выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк три раза в неделю, в Майами и Лос-Анджелес - два раза в неделю. Из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес "ВИМ-Авиа" будет летать один раз в неделю.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в 2002 г. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту "Домодедово". Владельцами 100% долей авиакомпании являются Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева.

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