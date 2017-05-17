Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки АЧС на территории Крыма

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в двух районах Республики Крым, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В частности, очаги АЧС были обнаружены в лесозащитной полосе Симферопольского района, а также в Белогорском районе Крыма.
В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Крыма.
Вспышка АЧС была впервые зафиксирована 27 января 2016 года в Раздольненском районе Крыма, в хозяйстве содержалось около 1,1 тыс. свиней, за неделю от болезни погибла почти половина поголовья.
Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году, сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.
АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.