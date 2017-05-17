Минюст ожидает решение Гаагского суда на апелляцию по делу ЮКОСа не ранее осени 2018 г.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ ожидает решение на апелляцию по делу ЮКОСа не ранее осени следующего года. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов.
"Я думаю, что с учетом практики деятельности голландских судов, ожидать решение можно, примерно, осенью следующего года", - сказал он, отметив, что в настоящее время все еще ведутся споры по аресту имущества и активов РФ.
"По десяткам ситуаций по арестам объектов ведутся споры. В значительной части случаев эти претензии истцом были отклонены и имущество, активы РФ и юридических лиц российской юрисдикции удалось отклонить, но в ряде случаев они еще остаются, и по ним продолжаются процессы", - сказал Коновалов.
По словам министра, решение Гаагского окружного суда в существенной мере ослабляет позицию истцов.
Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить около $50 млрд трем компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа пытаются оспорить это решение в Апелляционном суде Гааги.