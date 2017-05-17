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Прокуратура подтвердила, что глава Volkswagen подозревается в манипуляциях на рынке акций

Экономика и бизнес
17 мая, 11:29 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Речь идет о "подозрении на манипуляции с акциями Porsche Automobil Holding SE в свете дизельного скандала"

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Прокуратура Штутгарта подтвердила, что в отношении руководителя концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера, главы наблюдательного совета компании Дитера Пёча, а также бывшего председателя правления Мартина Винтеркорна начато расследование по подозрению в манипуляциях на рынке акций. Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства.

"Прокуратура подтверждает информацию, опубликованную в СМИ, согласно которой в отношении действующих членов правления компании Porsche Automobil Holding SE Маттиаса Мюллера и Дитера Пёча, а также бывшего члена правления Мартина Винтеркорна возбуждено дело", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе издание Virtshaftsvohe сообщало, что иск в прокуратуру подало еще летом 2016 года Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin). Речь идет о "подозрении на манипуляции с акциями Porsche Automobil Holding SE в свете дизельного скандала".

Компании обязаны немедленно опубликовывать информацию, которая может оказать сильное влияние на курсы акций. Если руководство этого не делает, то оно автоматически может навлечь на себя обвинения в манипуляциях. В BaFin полагают, что члены правления Volkswagen запоздали с публикацией данных о "дизельной тематике".

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым в США экологическим нормам лишь на бумаге.

В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. В США концерн выплатит в связи со скандалом около $4,3 млрд штрафа.

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