Набиуллина: финансовая грамотность помогла бы россиянам избежать многих проблем

ОДИНЦОВО, 17 мая. /ТАСС/. Тема финансовой грамотности является "суперважной" для Центробанка, так как многих проблем российские потребители финансовых услуг могли бы избежать, если бы их уровень финграмотности был выше. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

"Многих проблем мы могли бы избежать, если бы был выше уровень финансовой грамотности. Люди бы не попадали бы в те ситуации, в которые они попадают", - считает глава регулятора.

По ее словам, об этом, в частности, свидетельствует проект Центробанка "Жалоба как подарок", где часто обращения представляют собой не жалобы, а вопросы. "Люди не понимают каких-то вещей, и это пробелы финансовой грамотности", - отметила Набиуллина. Кроме того, риски кибермошенничества несут и новые финансовые технологии, отметила она, поэтому важна грамотность и в этой сфере.

Мероприятия по повышению финграмотности - это масштабная системная многолетняя работа, которая должна идти во всех регионах с населением разных возрастов, подчеркнула глава ЦБ.

Банк России готовит специальный просветительский портал по финграмотности, рассчитывает запустить его этой осенью. Кроме того, вместе с Минобрнауки ЦБ готовит учебники и пособия для внедрения основ финграмотности в школьную программу.

При этом не надо строить иллюзий, что уровень финансовой грамотности россиян получится поднять очень быстро, констатировала Набиуллина.

"Исследования международные показывают, что уровень финансовой грамотности в нашей стране пока еще отстает от уровня, который есть в развитых странах, в развивающихся странах. В развитых странах рыночная экономика уже десятилетиями, если не столетиями функционирует. Для наших людей, пусть уже прошло больше 20 лет, по историческим меркам это не очень много. Те навыки, которые приобретались в других системах и через семью, и передавались каким-то образом - у нас для многих они новые, особенно для людей старшего возраста", - рассказала она.

Социально уязвимые слои

Особое внимание Центробанк обращает на работу с социально уязвимыми слоями населения, отметила Набиуллина. Так, в ЦБ есть рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. "Иногда финансовые институты дискриминируют таких людей. Мы должны убрать барьеры физические и регулятивные", - заявила глава ЦБ.

Кроме того, регулятор обсуждает с Министерством образования специальные меры по повышению финграмотности для выпускников детских домов и интернатов.

"Дети там живут на полном государственном обеспечении, не понимают, как пользоваться деньгами. И когда они выходят уже потом за стены интернатов и детских домов, могут оказываться и жертвами мошенников. Их надо научить пользоваться финансами, деньгами", - добавила Набиуллина.