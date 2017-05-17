Mail.ru Group отвергла обвинения в организации хакерской атаки на сайт президента Украины

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Mail.ru Group заявляет, что не организовывал хакерскую атаку на сайт президента Украины, рост трафика был связан с высоким общественным резонансом, вызванным санкциями против российских компаний. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы компании.

Ранее на официальной странице администрации президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что на сайт президента производилась организованная атака. "Мы видим симуляцию переходов и DDOS-атаку с веб-ресурсов Yandex и VK, которые создают искусственный трафик с целью загрузить и "положить" наши серверы", - говорится в сообщении.

"Мы хладнокровно приняли сообщения о хакерских атаках с веб-ресурсов "ВКонтакте". Украинские коллеги просто перепутали понятия - хакерские атаки и рост трафика", - сообщили в Mail.ru Group.

"ВКонтакте" также заявили, что компания тоже фиксировала возросший трафик на своих ресурсах после объявления санкций, о чем сообщала накануне. "Наши системы справились с драматическим ростом трафика", - подчеркнул представитель компании, добавив, что такие явления нередки в случаях, когда вводятся непопулярные запреты.

Кроме того, пользователи соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" стали переходить по опубликованной ссылке на документ, что также повысило нагрузку. "Ни о какой хакерской атаке говорить нельзя", - заявили в Mail.ru Group.

В "Яндексе" ТАСС информацию украинской стороны о хакерских атаках прокомментировали: "Это неправда".

Расширение украинских санкций

Утром 16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.