Дворкович: дивиденды "Газпрома" за 2016 год будут не меньше, чем за 2015 год

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Директивы правительства по дивидендам "Газпрома" еще нет, но их размер будет не меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Еще обсуждаем, еще нет (директивы правительства по размеру дивидендов - прим. ТАСС), до совета директоров она будет <...> Понятно, что будет не меньше (размер дивидендов - прим. ТАСС), чем в прошлом году. Меньше быть не может, чем в прошлом году", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, какие будут рекомендации правительства по размеру дивидендов "Газпрома" за 2016 год.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источники, заседание совета директоров "Газпрома" по вопросу выплаты дивидендов за 2016 год было перенесено с 16 на 18 мая.

15 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о размере дивидендов "Газпрома" будет приниматься исходя из реальных денежных потоков компании, а не исходя из результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По его словам, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании.

В середине апреля правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров сохранить размер дивидендов по итогам 2016 года на уровне 2015 года - 7,89 руб. на одну акцию. Совет директоров "Газпрома" на заседании 16 мая планировал вынести рекомендации по дивидендам за 2016 год.

Дивидендная история

Ранее "Газпром" заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 год в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, или 7,89 руб. на одну акцию. Такой же уровень планируется и в 2017-2019 годах.

В настоящее время в качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли "Газпрома", определенной по российским стандартам бухучета (РСБУ). Одновременно в компании прорабатывается вопрос перехода на выплату дивидендов, рассчитанных от консолидированной прибыли группы "Газпром" по МСФО.

"Газпром" за 2015 год выплатил дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию или суммарно 187 млрд руб., что соответствует 24% от чистой прибыли для акционеров "Газпрома" по МСФО или более 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ. При этом размер дивидендов был увеличен на 10% по сравнению с 2014 год.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2016 год выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 1,96% и составила 411,425 млрд руб.

В настоящее время у "Газпрома" несколько сотен тысяч акционеров, проживающих в России и за рубежом. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.