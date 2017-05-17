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Около 40% стартапов "Сколково" приходят из регионов

Экономика и бизнес
17 мая, 12:29 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Как отметил вице-президент фонда Кирилл Каем, сейчас поддерживается более 1650 проектов в разных областях страны

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Около 40% стартапов, развивающихся в фонде "Сколково", приходят из регионов. Об этом сообщил вице-президент фонда Кирилл Каем на выездной сессии ПМЭФ-2017 в Великом Новгороде, приглашая представителей малого и среднего бизнеса принимать участие в заявочных кампаниях инновационного центра.

"Около 40% стартапов, которые у нас в "Сколково" являются резидентами, пришли к нам из регионов Российской Федерации, не из Москвы или Московской области. Сейчас фонд поддерживает более 1650 проектов в разных областях", - сказал он.

По словам Каема, естественно, что лишь часть стартапов сможет провести полную цепочку технологического внедрения в производство. Для этого в портфеле фонда собрано около 100 крупных индустриальных партнеров, которые могут стать стратегическими инвесторами стартапа, соразработчиками или производителями.

Сессия ПМЭФ-2017

Выездная сессия Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2017) в Великом Новгороде собрала более 400 участников, среди которых, преимущественно, представители среднего и малого бизнеса региона. Они обсудят меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Мастер-классы для успешных бизнесменов и начинающих предпринимателей дадут гендиректор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман, который расскажет о механизмах поддержки бизнеса, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов и другие.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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