Минск не исключает введения ответных мер на действия ФТС России по сертификации

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Белоруссия не исключает введения ответных мер на действия Федеральной таможенной службы (ФТС) России по непризнанию сертификатов ЕврАзЭС. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

По его словам, белорусская сторона так же, как и Россия, может начать принимать сертификаты соответствия на бытовую технику только белорусского образца. "Если понадобится и будет необходимость, мы будем рассматривать подобные вопросы (ответные меры, прим. ТАСС). На сегодняшний день такое решение не принималось", - отметил Сенько.

Как отметил председатель комитета, ГТК Белоруссии уже выражало ФТС РФ обеспокоенность, направив туда письмо, а также на имя руководителя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), чтобы решить этот вопрос на наднациональном уровне. "Пока эти вопросы не разрешены окончательно, наши эксперты участвуют в их обсуждении. Надеемся на разумное разрешение в ближайшее время", - сказал Сенько.

Проблема с сертификатами не российского образца возникла в феврале этого года, когда ФТC России не стала принимать документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы РФ. В Минске считают, что в результате искусственно созданы условия, при которых вся поступающая продукция должна иметь документы об оценке соответствия, полученные или зарегистрированные в России.