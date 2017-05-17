Работу tax free в РФ на первом этапе обеспечат за счет внутренних ресурсов таможни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Порядка 100 сотрудников таможенной службы, по примерным расчетам, понадобятся для обеспечения на первом этапе работы системы tax free, которую планируют запустить в пилотном режиме в этом году в трех городах России. При этом штат таможни не будет увеличен: кадры перебросят с других направлений. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Мы предлагали пойти дальше, чем наши зарубежные коллеги, работать в электронном формате, но пока будем начинать с бумажного формата. Для этого самый главный для нас расход - это найти людей, надо снять с каких-то других участков работы. Если мы говорим про Петербург, Москву и Сочи, если хотя бы поставить по четыре человека, обеспечить сменность, вот уже 100 человек нужно найти для первого этапа", - рассказал он в рамках VII Петербургского международного юридического форума.

Давыдов отметил, что таможенная служба просила об увеличении штата для этой работы, однако решено искать внутренние ресурсы. По его словам, это возможно благодаря современным технологиям: автоматизация работы позволит освободить человека с одного направления и перебросить на другой.

Tax free

Tax free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%. Система tax free должна заработать в России во второй половине 2017 года. Первые три пункта откроются в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Возврат НДС для иностранных граждан на время пилотного проекта составит 100% с суммы покупки не менее 10 тыс. рублей.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать предложения по включению Новгородской области в список регионов для внедрения системы tax free.

Седьмой Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая. Свое участие в форуме подтвердили делегаты 79 стран, в том числе иностранные делегации, возглавляемые министрами юстиции, главами конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций.