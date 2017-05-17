Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин на встрече с Джентилони отметил рост товарооборота РФ и Италии

Экономика и бизнес
17 мая, 12:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, мая. /ТАСС

За первые два месяца 2017 года товарооборот между странами вырос на 28%, рассказал российский лидер

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках переговоров в узком составе с главой Совета министров Италии Паоло Джентилони предложил обменяться мнениями по широкому кругу экономических вопросов, а также международной повестке дня. В частности, российский лидер отметил рост двустороннего товарооборота.

"У нас поддерживаются очень интенсивные контакты на политическом уровне. Италия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, - отметил Путин. - Мы очень рады возможности обменяться в таком спокойном режиме, в режиме вашего рабочего визита информацией по всем вопросам, которые я только что отметил", - сказал Путин.

Российский лидер тепло поприветствовал итальянских гостей в своей резиденции в Сочи, отметив, что встречался со своим визави в Китае. Он напомнил, что "будучи главой МИД, Джентилони возглавлял двустороннюю межправкомиссию, к сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте, но как только вы стали премьер-министром, товарооборот начал расти, - с улыбкой заметил президент РФ. - За первые два месяца этого года - плюс 28%".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама