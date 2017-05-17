Путин на встрече с Джентилони отметил рост товарооборота РФ и Италии

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках переговоров в узком составе с главой Совета министров Италии Паоло Джентилони предложил обменяться мнениями по широкому кругу экономических вопросов, а также международной повестке дня. В частности, российский лидер отметил рост двустороннего товарооборота.
"У нас поддерживаются очень интенсивные контакты на политическом уровне. Италия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, - отметил Путин. - Мы очень рады возможности обменяться в таком спокойном режиме, в режиме вашего рабочего визита информацией по всем вопросам, которые я только что отметил", - сказал Путин.
Российский лидер тепло поприветствовал итальянских гостей в своей резиденции в Сочи, отметив, что встречался со своим визави в Китае. Он напомнил, что "будучи главой МИД, Джентилони возглавлял двустороннюю межправкомиссию, к сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте, но как только вы стали премьер-министром, товарооборот начал расти, - с улыбкой заметил президент РФ. - За первые два месяца этого года - плюс 28%".