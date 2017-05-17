Медведев назвал защиту частной собственности лучшим рецептом поощрения бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Защита частной собственности является лучшим рецептом поощрения развития бизнеса. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Нет других правовых рецептов поощрения и охраны предпринимательства, кроме института частной собственности, принципа невмешательства в частные дела, гарантии судебной защиты", - сказал премьер. Он отметил, что, хотя многие институты частного права и модернизируются с учетом требований IT-технологий, "но именно гражданско-правовые принципы позволяют людям чувствовать себя уверенно", а предпринимателям - понимать, как их инвестиции защищены законом. В связи с этим глава кабмина вспомнил о словах выдающегося отечественного юриста Льва Петражицкого о том, что именно сознание своего права делает человека гражданином. "Право и законность, стабильность отношений частной собственности воспитывают в человеке такие черты, которые необходимы для экономического процветания, как предприимчивость, умение смело реализовывать хозяйственные планы, полагаться прежде всего на себя, а не на случай", - продолжил Медведев.

Он напомнил, что в 2017 году отмечается 100-летие Февральской и Октябрьской революций. "Я сейчас не буду давать оценку (этим) историческим событиям, в этом году много на эту тему будет дискуссий, но, очевидно, что это и в известной степени юбилей попытки создать особую, новую законность - попытки, которая, скажем по-честному, себя вряд ли оправдала. Итоги этого исторического урока неуважения к институту частной собственности нам забывать, конечно, не следует", - заключил глава правительства РФ.