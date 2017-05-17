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Медведев призвал заранее продумать правовое регулирование в отношении блокчейна

Экономика и бизнес
17 мая, 13:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Премьер-министр России не исключил, что при решении новых глобальных проблем потребуется заключение новых международных конвенций

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал специалистов из разных государств заранее продумать правовое регулирование в отношении так называемого блокчейна. Он не исключает, что при решении новых глобальных проблем потребуется заключение новых международных конвенций.

"Несмотря на то, что интернет существует три десятка лет, мы - юридическое сообщество, государства, политические лидеры - оказались не готовы к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью. Было бы желательно, чтобы когда мы вплотную начнем соприкасаться с так называемым блокчейном, то есть с распределенными сетями, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств", - сказал глава российского кабинета министров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. "Даже при понимании того, что сам блокчейн - это абсолютно автономная система, ценность которой в том, что формально на нее никто не влияет. Но в человеческом обществе все гораздо сложнее. Я лишь призываю к тому, чтобы мы уже сейчас начали думать о параметрах правового регулирования", - отметил он.

"Мягкое право"

Выступая на форуме, председатель правительства затронул вопрос воздействия наднациональных институтов, который иногда называют "мягким правом". В качестве успешного примера в этой сфере он привел деятельность различных структур при ООН, в частности, Комиссии ООН по праву международной торговли. "Практически полвека она находит решения по самым актуальным правовым вопросам, включая такие области, как электронная коммерция, облачные технологии, трансграничное банкротство", - сказал Медведев. По его оценке, "свой вклад в модернизацию глобальной правовой инфраструктуры вносят и сотни ученых, которые работают в академических центрах по всему миру, и саморегулируемые сообщества, которые объединяют предпринимателей".

"Такие автономные, во многом независимые от национальных государств системы регулирования, стали появляться в финансовой и страховой сферах. Поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, национальной локализации, и привязки к определенному регулированию, многие решения для них удобнее искать в рамках "мягкого права", - отметил председатель правительства. Для примера он привел вопросы о том, "как обеспечить достоверность данных в сети блокчейн".

Премьер обратил внимание на то, что "есть и масса других сложных вопросов, в том числе, как защитить права потребителя, который приобретает некачественный товар на зарубежном сайте, как провести процедуру банкротства в отношении транснациональной компании". Медведев уверен, что "предложить решения для таких вопросов в рамках национальной доктрины и практики - трудно, по сути невозможно". "Но это не значит, что мы должны пренебрегать нормами национального законодательства. Нужно вести открытую дискуссию по этим моментам, учитывать все риски и трудности, с которыми сталкиваемся мы и наши зарубежные коллеги, перенимать действительно лучший опыт, не стесняться и выхода на международное регулирование, если об этом удастся договориться, создание в перспективе новых конвенций", - сказал премьер. По его мнению, "такой подход следует использовать и при совершенствовании регулирования традиционных отраслей: недропользования, экологии, энергетики, строительства и, безусловно, - в борьбе с новыми угрозами". Он уточнил, что имеет в виду киберпреступность или использование современных технологий террористами.

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