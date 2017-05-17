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Норильск вложит в ремонт автодороги до Талнаха более 814 млн рублей

Экономика и бизнес
17 мая, 13:11 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, мая. /ТАСС

Планируется отремонтировать почти 20 км автодороги

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Норильск вложит 814,5 млн рублей в капитальный ремонт единственной автодороги до отдаленного района Талнах. Как сообщается в материалах сайта госзакупок, планируется отремонтировать 19,17 км автодороги.

"Выполнение работ на объекте осуществляется за счет средств дорожного фонда муниципального образования города Норильск", - говорится в материалах. Работы начнутся уже в этом году и будут проводиться по сентябрь 2019 года.

Администрация Норильска провела аукцион, единственным участником которого стало ООО "Илан-Норильск", с которым и был заключен контракт на проведение работ.

Согласно базе данных СПАРК, ООО "Илан-Норильск" осуществляет деятельность, связанную с эксплуатацию автомагистралей и автодорог. 100% компании принадлежит ее гендиректору Павлу Цуканову.

Талнах - район Норильска. Находится на севере Красноярского края, на юге Таймырского полуострова, в 25 километрах к северо-востоку от центра Норильска. В этой части города работают обогатительная фабрика и ТЭЦ-2, а также крупнейшие в России подземные рудники, которые осваивают месторождения "Октябрьское" и "Талнахское".

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