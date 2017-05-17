Первый в России конвейер для горной добычи запустят в Заполярье в 2018 году

МУРМАНСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Компания "Апатит" (входит в "Фосагро") запустит уникальный для России комплекс конвейерной транспортировки добываемых пород. Как сообщили в пресс-службе компании, использование конвейера вместо дорогостоящей транспортировки самосвалами позволит снизить конечную себестоимость руды.

"Планируемый срок реализации проекта по строительству дробильно-транспортировочного комплекса конвейерной доставки - июль 2018 года", - сообщает пресс-служба. Из всех существующих технологий эта является самой эффективной, что показывает практика зарубежных горнодобывающих предприятий, отмечается в сообщении.

Комплекс создает германская компания ThyssenKrupp Industrial Solutions, он первый подобный в стране. Как сообщили в компании, стоимость строительства по договору составит €31,1 млн. Для германского производителя договор с "Апатитом" - крупнейший "горный" контракт в России.

Помимо экономического эффекта от экономии затрат, новый комплекс позволит увеличить объем добычи и существенно снизить риски в части промышленной безопасности. Для организации новой системы транспортировки добываемой горной породы в карьере будет размещен дробильный комплекс и заезд на разгрузочный пандус. Туда самосвалами будут доставлять горную массу. После дробления ее транспортируют системой конвейеров общей длиной около 3600 метров.

Сейчас в рамках реализации проекта на Восточном руднике "Апатита" запущен в эксплуатацию бетонно-смесительный узел.

Это необходимый этап, поскольку строительство комплекса предполагает выполнение бетонных работ по устройству подпорной стены и изготовлению фундаментов конвейерных линий и кабельных эстакад. Общий объем бетонирования составляет около 35 тыс. кубометров. При этом ближайшие бетонные заводы в Кировско-Апатитском районе находятся на значительном отдалении от места строительства объекта.

"Фосагро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного фосфатного сырья - апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

Занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. АО "Апатит" занимает ведущие позиции на российском рынке по поставкам апатитового концентрата, фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Из общероссийского производства фосфатного сырья на долю "Апатита" приходится две трети.