ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимости

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к оценке рынка презервативов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.
"Такой анализ рынка проводится во исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии (противодействия распространения ВИЧ - прим. ред.)", - сказал представитель ФАС.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ.
ФАС России, Минпромторгу России, Росздравнадзору и Минздраву необходимо до III квартала 2017 года представить доклад в правительство о механизмах снижения цен "на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке".