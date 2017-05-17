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ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимости

Экономика и бизнес
17 мая, 13:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Профильным ведомствам необходимо до III квартала представить доклад о механизмах снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к оценке рынка презервативов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Такой анализ рынка проводится во исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии (противодействия распространения ВИЧ - прим. ред.)", - сказал представитель ФАС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ.

ФАС России, Минпромторгу России, Росздравнадзору и Минздраву необходимо до III квартала 2017 года представить доклад в правительство о механизмах снижения цен "на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке".

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