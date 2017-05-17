Период охлаждения в страховании с 2018 года увеличится до двух недель

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ с 2018 года намерен увеличить до двух недель действующий на рынке страхования 5-дневный "период охлаждения", позволяющий без потерь отказаться от ненужной страховки. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию можно будет в течение 14 календарных дней. Планируется, что новация вступит в силу с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение позволит повысить защиту прав и законных интересов страхователей, а также снизить негативные последствия от недобросовестного поведения страховщиков по навязыванию дополнительных услуг по страхованию.

В ЦБ подчеркнули эффективность действия "периода охлаждения". Согласно статистике ЦБ, количество жалоб по фактам навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"14 дней - универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита (займа) и возврата товара", - отмечает пресс-служба.

"Период охлаждения" с 5-дневным сроком ЦБ ввел 1 июля 2016 года, он касается практически всех популярных видов страхования.