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"Лукойл" продолжит участие в тендерах на участки Мексиканского шельфа

Экономика и бизнес
17 мая, 13:27 UTC+3 МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Мексика надеется привлечь около $44 млрд от продажи прав на разработку шельфа

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Лукойл" продолжит участие в тендерах на участки Мексиканского шельфа, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Да, будем (участвовать - прим. ТАСС)", - сказал он, не уточнив, в каких именно раундах компания может принять участие.

"Лукойл" участвовал в тендере на разработку мексиканского шельфа в декабре 2016 года через свою дочернюю компанию Lukoil International Upstream Holding B.V., однако она не выиграла торги на заявленные лоты.

"Лукойл" также участвовал в консорциуме с Eni и подавал заявку на блок N9 - победителем на этот лот в итоге стал консорциум компаний Murphy, Ophir, Petronas и Sierra, предложивший максимальный роялти в размере 26,91%.

Ранее сообщалось, что Мексика надеется привлечь около $44 млрд от продажи прав на разработку шельфа. На глубоководные месторождения приходится 76% всех углеводородных ресурсов страны.

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Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
Страны
Россия Мексика
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