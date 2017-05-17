ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБК

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Группа ЕСН изучает перспективы синергии между медиахолдингом РБК, переговоры о покупке которого ведет с группой "Онэксим" Михаила Прохорова, с другими медиа-активами, входящими в ЕСН, сообщил журналистам владелец Группы ЕСН Григорий Березкин.

По его словам, группа может создать единый медиа-холдинг, объединив все активы. У Березкина уже есть медиа-активы, среди которых издательский дом "Комсомольская правда" и ежедневная газета Metro.

"Это будет, конечно, единый холдинг в целом. И там будем максимально использовать всю синергию, которая существует в этом бизнесе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном объединении всех медиа-активов ЕСН после покупки РБК.

Березкин пояснил, что синергия активов есть в основном в сфере рекламы. "У нас есть идея, как дальше это развивать. В принципе, здесь всюду разные аудитории во всех медиа-ресурсах. Между ними много синергии", - добавил он.

По словам Березкина, "сделка идет". "Никаких фундаментальных больших противоречий нет, там много сейчас техники осталось, которой занимаются юристы", - сказал он, отказавшись комментировать детали сделки и сроки.

Ранее Березкин сообщал ТАСС, что компания ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Источники ТАСС на медиарынке сообщали, что группа "Онэксим" ведет переговоры о продаже принадлежащего ей медиахолдинга РБК.

По информации агентства RNS, переговоры о покупке РБК у "Онэксима" ведет пул инвесторов. При этом основная часть долга РБК находится на балансе связанных с "Онэксимом" структур, и тема долга медиахолдинга, который составляет сейчас более $200 млн, остается неурегулированной.

Как отмечал один из источников ТАСС, продажа РБК группе ЕСН "в значительной степени похожа на правду", хотя на покупку актива есть более крупный интересант. При этом официальный представитель "Онэксима" отказался от комментариев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 28 апреля получила ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО "РБК" от АО "Сотол Проект". "Сотол проект" входит в группу ЕСН, уточнили в пресс-службе группы.

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

О медиахолдинге РБК

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой РБК Daily, журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

После кризиса 2008 года РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 году основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 года в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК.

В апреле 2016 года в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.