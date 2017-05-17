IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджа

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские мусульмане активно используют современные информационные технологии. Эти гаджеты и программы могут не только напомнить время молитвы или помочь найти халяль-кафе, но даже помочь совершить виртуальное паломничество в Мекку и найти будущую супругу. Наиболее крупные проекты получают поддержку духовных управлений и выходят на рынок, в том числе зарубежный.

Российские мусульмане идут в ногу со временем и активно используют гаджеты и разные программы, упрощающие жизнь и контролирующие соблюдение норм ислама. А религиозные центры поддерживают наиболее крупные проекты в интернет-пространстве, разрабатываемые программистами в основном в IT-парке в Казани и Москве Рушан Аббясов Первый заместитель председателя ДУМ и Совета муфтиев России

Халяль, то есть разрешенными, можно считать практически все IT-разработки, за исключением тех, которые пропагандируют азартные игры, табакокурение, употребление наркотиков и алкоголя. Поэтому около 90-95% всех информационных технологий можно считать халяль, рассказал ТАСС президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.

"Российские мусульмане идут в ногу со временем и активно используют гаджеты и разные программы, упрощающие жизнь и контролирующие соблюдение норм ислама. А религиозные центры поддерживают наиболее крупные проекты в интернет-пространстве, разрабатываемые программистами в основном в IT-парке в Казани и Москве", - отметил в интервью ТАСС первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Сейчас ведущим проектом развития мусульманской инфраструктуры является сервис Halal Guide, который мы поддержали и принимаем активное участие в его популяризации среди наших мусульман", - отметил собеседник агентства.

Halal Guide: поиск мечети и заказ еды халяль

Приложение Halal Guide - это мобильный путеводитель по России. Оно помогает найти ближайшую мечеть, исламский банк, халяль-кафе, магазины с мусульманской литературой или одеждой, заказать еду халяль и даже устроиться на работу по канонам шариата.

"Мы запустили свой проект в 2011 году, на тот момент это был уникальный для России сервис. В данный момент в стране у нас конкурентов нет. Сейчас стараемся разрабатывать продукты для глобального рынка, уже работаем в Таиланде, Лондоне, Канаде, Киргизии, Казахстане, Азербайджане", - рассказал ТАСС руководитель проекта Айрат Касымов.

По оценке руководителя проекта, халяль-индустрия IT активно растет. Так, число посетителей сайта Halal Guide за последние годы выросло с 350 тыс. до 800 тыс. человек в сутки.

"У нас есть сервисы, где люди могут тратить свои деньги, - доставка еды, "халяль-shop". Есть сервисы, где можно пожертвовать деньги на строительство мечетей и другие благотворительные цели. Оборот этих средств будет основой для развития нашего Халяль-банка", - поделился планами развития Касымов.

Хадж в виртуальной реальности и популярные гаджеты

Один из новых проектов, которым заинтересовался Совет муфтиев России, называется Miraj. "Он дает возможность человеку виртуально подготовиться к совершению хаджа или умры, к святыням ислама", - пояснил Рушан Аббясов. Пользователь надевает очки виртуальной реальности и погружается в происходящее вокруг с обзором 360 градусов.

Сегодня в мире нет проектов, способных предложить полноценный видеотур по хаджу и умре для обучения паломников. Стандартные методы обучения - книги и печатные материалы, видеоматериалы в интернете, занятия с преподавателями. Но, по словам разработчиков, чтобы запомнить все обряды, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать информацию.

На реализацию проекта они планируют потратить 500 тыс. рублей, в настоящий момент собрано более 84% необходимых средств.

В интернет-магазинах можно обнаружить десятки гаджетов для мусульман, выяснил корр. ТАСС. Например, карманные цифровые Кораны с ручкой, с помощью которой можно читать суры (главы) по своему выбору. Устанавливаешь ручку на суры и аяты - слышишь голоса чтецов, с одновременным переводом на разные языки, в том числе на русский.

В продаже имеются компактные часы или гаджеты для определения киблы по компасу или сигналу GPS. Кибла - точно установленное из любой точки земного шара направление в сторону священной Каабы в Мекке, соблюдаемое всеми мусульманами во время совершения пятикратных ежедневных молитв.

Программы для смартфонов, большинство из которых можно скачать бесплатно, помогут пользователям вычислить размер закята (обязательного налога в пользу бедных и нуждающихся), напомнят время совершения намаза, определят халяльность пищевых продуктов и многое другое.

Исламский поисковик и интернет-медресе

Стандарты халяль в интернете и, в частности, в поисковых системах поддерживают представители духовенства. "Поисковая система, где стоит фильтр на нецензурные выражения и непотребные изображения, способствует тому, чтобы у людей были исключительно благородные чувства", - сказал ТАСС председатель комитета по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Татарстана Марат Низамов.

По его словам, проект поисковика разрабатывается в республике, предстоит кропотливая работа с фильтрами, чтобы исключить около 1,1 млн ругательных и непристойных слов.

Первый исламский поисковый сервис I'mHalal, проработавший два года, был закрыт в 2011 году из-за отсутствия финансирования. Если найденные сайты могли содержать запрещенную для мусульман информацию, предлагалось задать другие условия поиска. У поисковика было около 10 млн пользователей со всего мира, в основном с Ближнего Востока.

Аббясов рассказал, что в ближайшее время будет запущено интернет-медресе для получения начального уровня религиозного образования. Учебный план и программы портала будут соответствовать программам начальных исламских учебных заведений в РФ. "Данный проект даст возможность получения знаний дистанционно. Такие проекты облегчают жизнь нашим верующим людям", - подчеркнул первый зампред Совета муфтиев России.

Записаться в интернет-медресе сможет любой желающий. Учеба рассчитана на четыре курса, в течение которых учащиеся будут изучать вероучение, исламское право, правила чтения и толкование Корана, основы нравственности и многие другие предметы. Преподаватели - имамы Москвы и регионов страны, выпускники исламских учебных заведений.

Учащийся может заниматься в любое удобное время. После каждого урока он должен будет пройти тест, а по завершении курса - сдать экзамен. По окончании учебы будет выдано свидетельство о начальном религиозном образовании.

Сайт знакомств для мусульман

Мусульмане не только делают покупки в интернете, но и доверяют глобальной сети выбор спутницы или спутника жизни. С 2015 года работает мобильное приложение MyDiaspora для знакомств среди мусульман. Причем на первых этапах общения нельзя увидеть фотографию собеседника, но есть возможность узнать его рост и вес. При общении женщина может добавить своего старшего брата или отца в беседу.

Доля IT-халяль-продукции пока незначительна, готовые продукты можно перечислить по пальцам. Но то, что такие продукты появляются и вызывают интерес, - сигнал к тому, чтобы их развивать. Перспектива есть, не вызывает сомнения, что у этого направления будет потребитель Инсаф Галиев Первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана

Сейчас приложением пользуются 250 тыс. человек из 30 стран, рассказал корр. ТАСС руководитель проекта MyDiaspora Арсен Казибеков. "Этот проект рассчитан на молодых людей из консервативных сообществ с патриархальным уклоном", - пояснил он. По его словам, перед запуском приложения разработчики провели большое исследование в России, Европе и США, встречались с представителями диаспор, десятками религиозных и общественных деятелей.

В некоторых мусульманских странах, например в Иране и Саудовской Аравии, порталы знакомств запрещены. Однако в сервисе MyDiaspora придуман алгоритм, который соответствует мусульманским традициям: общение между парнем и девушкой в присутствии старшего родственника, наличие добрых намерений, заметил Казибеков.

"В среднем человек находит подходящую пару в течение двух месяцев. По сравнению с другими сервисами это высокий результат", - добавил он. Особенно популярным приложение стало в Малайзии, Индонезии, Великобритании, Германии и США.

Число потребителей будет расти

"Доля IT-халяль-продукции в общем ее объеме в РФ незначительна, потому что готовые продукты пока можно перечислить по пальцам, - констатировал в беседе с корр. ТАСС первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев. - Но то, что такие продукты появляются и вызывают интерес, - сигнал к тому, чтобы их развивать. Пока рынок IT-халяль на стадии формирования, но то, что перспектива есть, что будет потребитель у этого направления, - сомнений не вызывает".

Галиев заметил, что "важно не только производить продукцию халяль, но и доводить информацию о ней до потребителей".

Он полагает, что без сегмента IT-халяль невозможно развивать ни исламские финансы, ни халяль-индустрию в целом. "IT-сфера предполагает разработку программного обеспечения. Не зря мы в рамках KazanSummit третий год подряд проводим сессию молодых предпринимателей объединенных исламских стран. У них как раз основное направление - это IT", - добавил он.

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit состоится 18-20 мая в столице Татарстана.