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Власти Татарстана в 2017 году прогнозируют возврат к докризисному уровню инвестиций

Экономика и бизнес
17 мая, 14:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, мая. /ТАСС

В 2016 году объем инвестиций в экономику Татарстана упал на 20%

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КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2017 году ожидают возврата объема инвестиций в экономику республики на докризисный уровень, а в 2018 году прогнозируют рост показателя. Об этом ТАСС сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

"В прошлом году объем инвестиций в экономику Татарстана упал на 20%. Мы в среднесрочной перспективе предполагаем возврат к росту, в 2017 году предполагаем выйти на ранние цифры (докризисного периода - прим. ТАСС) и потом уже к 2018 году вернуться к позитивному тренду", - сказала она.

Минуллина отметила, что спад инвестиций в прошлом году связан не только с кризисными явлениями, но и с политическими моментами. "Это связано и с санкциями, и с российскими отношениями с Турецкой республикой", - отметила она. Турция занимает первое место среди всех иностранных инвесторов Татарстана.

Собеседница добавила, что кризисный период всегда дает удешевление для иностранцев в части ресурсов, поэтому в настоящее время власти региона стараются активно вести работу с компаниями, которые здесь уже работают.

По итогам 2016 года в Татарстане объем инвестиций в основной капитал составил 658,5 млрд рублей, снизившись на 20%. По данным Министерства экономики республики, на протяжении последних лет Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов. Это обусловлено сочетанием высокого потенциала и низкого инвестиционного риска.

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