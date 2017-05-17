Россия и Италия наметили конкретные планы по развитию двустороннего взаимодействия

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Италия обсудили конкретные планы по развитию двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
"В ходе переговоров с господином премьер-министром детально обсудили весь спектр сотрудничества, наметили конкретные планы его дальнейшего развития, - сказал он. - Приоритетное внимание было уделено перспективным направлениям экономического развития". Путин напомнил, что Италия занимает одно из ведущих мест во внешней торговле России, товарооборот за 2016 год составил около $20 млрд, "хотя эта цифра по объективным причинам существенно ниже, чем в пиковый 2013-й год".
По мнению Путина, есть основания для оптимизма, так как товарооборот в начале текущего года вырос почти на 30%. При этом итальянские инвестиции в российскую экономику составляют более $1 млрд, российские в Италию - $2,4 млрд. Президент также пригласил представителей деловых кругов Италии принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, напомнив, что в прошлом году только с Италией было подписано свыше 20 соглашений на общую сумму $1,3 млрд.
Российский лидер отметил сотрудничество между странами в освоении космического пространства. Он напомнил, что в составе следующего экипажа на МКС будет итальянский астронавт ЕКА Паоло Несполи.
Россия и Италия будут развивать взаимодействие и в энергетике, заявил президент РФ.
"Затронули и перспективные направления сотрудничества, в том числе и в энергетике", - сказал Путин, напомнив, что Россия обеспечивает 43% потребностей Италии в газе. "Условились и далее развивать эффективное взаимодействие в этой сфере", - сообщил он.
Путин подчеркнул, что рассчитывает на участие итальянских компаний в перспективной работе по добыче углеводородов и в проектах по диверсификации поставок российского топлива в Европу.
"Имею в виду строительство новых магистральных газопроводов, в частности по южному маршруту", - сказал глава государства. Российский лидер выделил только что подписанное соглашение между "Роснефтью" и итальянской Eni по развитию сотрудничества.