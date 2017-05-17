Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин в поправках в бюджет на 2017 год повысил оценку размера ВВП РФ на 6,2%

Экономика и бизнес
17 мая, 14:40 дата обновления: 17 мая, 14:52 UTC+3

Прогноз предполагает увеличение показателя до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовило проект поправок в федеральный бюджет на 2017 год, в рамках которого министерство предлагает изменить прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 году на 6,2% - до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял о том, что Резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году, вопреки некоторым прогнозам. Напротив, по мнению Медведева, есть дополнительные источники для наполнения фонда.

Резервный фонд за апрель вырос на 2% - до 931,25 млрд руб. Объем Резервного фонда в долларах по состоянию на 1 мая 2017 года вырос на 0,9% и составил $16,34 млрд. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда равнялись $7,62 млрд, €6,71 млрд, 1,10 млрд фунтов стерлингов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бюджет 2017-2019
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама