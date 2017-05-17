Минфин в поправках в бюджет на 2017 год повысил оценку размера ВВП РФ на 6,2%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовило проект поправок в федеральный бюджет на 2017 год, в рамках которого министерство предлагает изменить прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 году на 6,2% - до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял о том, что Резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году, вопреки некоторым прогнозам. Напротив, по мнению Медведева, есть дополнительные источники для наполнения фонда.

Резервный фонд за апрель вырос на 2% - до 931,25 млрд руб. Объем Резервного фонда в долларах по состоянию на 1 мая 2017 года вырос на 0,9% и составил $16,34 млрд. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда равнялись $7,62 млрд, €6,71 млрд, 1,10 млрд фунтов стерлингов.