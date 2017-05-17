Первый замглавы Минтранса: скидки в "Платоне" будут носить незначительный характер

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КАЛУГА, 17 мая. /ТАСС/. Скидка в системе оплаты за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" будет носить незначительный характер, так как, прежде всего, необходимо компенсировать ущерб, наносимый грузовиками дорогам. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Мы понимаем и должны чувствовать, что размер этих скидок должен носить, наверное, не очень значительный характер, поскольку ущерб, нанесенный грузовиками, нам все равно необходимо компенсировать", - пояснил он.
По словам Дитриха, размеры скидок для "Платона" сейчас прорабатываются, главная цель таких скидок стимулирование развития бизнеса и снижение нагрузки.
В конце апреля Минтранс РФ предлагал давать скидки в системе "Платон" перевозчикам с минимальным пробегом 60-95 км в год.
В конце марта глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении скидок в "Платоне" в зависимости от пробега.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.