Минкультуры запустит систему контроля за реальными продажами билетов в РФ

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минкультуры РФ в рамках борьбы с "билетной мафией" будет с помощью единой электронной системы отслеживать реальные продажи билетов в кино, театры, на выставки и другие мероприятия. Об этом в среду заявил глава ведомства Владимир Мединский в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
В частности, министерство заказало разработку единой электронной системы, "которая статистически будет собирать информацию со всех подведомственных организаций и смотреть, какие там реальные продажи", рассказал глава Минкультуры. По его словам, запуск этой системы запланирован на лето.
Данную тему поднял депутат от "Единой России" Сергей Боярский. В ходе дискуссии он указал, что "организованные группы спекулянтов, по сути, являются непреодолимой преградой для граждан с невысокими доходами, желающими получить доступ в прославленные театры или на зрелищные мероприятия, которые пользуются повышенным вниманием и спросом". Между тем, по словам политика, современные информационные технологии позволяют создать прозрачную и понятную для общества и государства систему учета и контроля за распространением билетов. "Ни для кого не является секретом такое негативное явление в нашей жизни, как "билетная мафия", которая действует на территории РФ достаточно давно и, к сожалению, слаженно", - подчеркнул Боярский и поинтересовался, какие меры готовит министерство, чтобы навести порядок в этой сфере.
В ответ Мединский напомнил, что Минкультуры разработало законопроект, который сейчас проходит процедуру согласования и предусматривает ряд мер по борьбе с "билетной мафией". В частности, документом ограничивается количество сайтов-перекупщиков, запрещается продажа билета по цене выше номинала, строго регламентируется перечень причин, по которым можно сдать билет. По словам министра, данные инициативы согласованы с театральным сообществом.