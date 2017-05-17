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Минфин в течение дня внесет в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала

Экономика и бизнес
17 мая, 16:00 дата обновления: 17 мая, 16:50 UTC+3

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство будет исходить из того, что автоматическая регистрация граждан в системе ИПК будет являться основным базовым сценарием

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минфин в течение дня внесет на рассмотрение правительства РФ концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы исходим из того, что это основной базовый вариант... Будем исходить из того, что автоподписка (автоматическая регистрация граждан в системе ИПК - прим. ред.) будет являться основным базовым сценарием", - сказал Моисеев.

Он отметил, что есть и второй вариант включения граждан в систему ИПК. "В рамках этого варианта предполагаем, что при любом изменении трудового договора - в связи с индексацией, изменением должности или трудовых обязанностей, юридического лица, переходом на другое место работы и т.д. - (в договор) обязательно будет включена фраза, что гражданин будет включаться в ИПК. При этом, естественно, у гражданина будет сохраняться право отказаться", - рассказал Моисеев.

Что такое ИПК

Концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. То есть вместо работодателя взносы будет делать сам работник.

Предполагается, что граждане при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом у граждан остается возможность отказаться от подписки.

Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается льготами: на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль.

Система индивидуального пенсионного капитала должна заработать не позднее 1 января 2019 года.

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