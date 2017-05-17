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Минтранс не планирует в ближайшее время пересматривать тариф "Платона"

Экономика и бизнес
17 мая, 16:12 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 17, мая. /ТАСС

Ранее в ведомстве сообщили, что прорабатывают незначительные скидки, главная цель которых стимулирование развития бизнеса и снижение нагрузки

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КАЛУГА, 17 мая. /ТАСС/. Пересматривать тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" в ближайшее время не планируется, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.

"С точки зрения изменения тарифов по "Платону", должен сказать, что в ближайшее время каких-то решений по пересмотру тарифа, за исключением, пожалуй, тех скидок, которые мы уже обсуждали, сейчас не планируется", - сказал Дитрих.

По его словам, размеры скидок сейчас прорабатываются, главная цель таких скидок - стимулирование развития бизнеса и снижение нагрузки.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Действует на территории России с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф "Платона" составляет 1,9 рубля/км.

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