Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВВП России вырос в I квартале 2017 года на 0,5% в годовом выражении

Экономика и бизнес
17 мая, 16:24 UTC+3 МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В конце апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП в I квартале 2017 года составит 0,4%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2017 года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%. Такая предварительная оценка приводится в сообщении Росстата.

В конце апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП России в I квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора.

В своем прогнозе Минэкономразвития сообщало, что не исключает роста ВВП России до 3,1% в 2020 году в целевом сценарии.

По итогам 2016 года спад ВВП России составил 0,2%. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, способные привести к опережению темпов роста российской экономики мировых значений на рубеже 2019-2020 годов.

По целевому прогнозу в 2018 году рост ВВП составит 1,7%, в 2019 году - 2,5%. При этом, согласно базовому сценарию, темпы роста будут скромнее: 1,5% в год 2018-2020 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса
2
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
3
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
6
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
7
В России стартовали продажи Nokia 3310
Темы дня
Загрузка...
Реклама