ВВП России вырос в I квартале 2017 года на 0,5% в годовом выражении

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2017 года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%. Такая предварительная оценка приводится в сообщении Росстата.

В конце апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП России в I квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора.

В своем прогнозе Минэкономразвития сообщало, что не исключает роста ВВП России до 3,1% в 2020 году в целевом сценарии.

По итогам 2016 года спад ВВП России составил 0,2%. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, способные привести к опережению темпов роста российской экономики мировых значений на рубеже 2019-2020 годов.

По целевому прогнозу в 2018 году рост ВВП составит 1,7%, в 2019 году - 2,5%. При этом, согласно базовому сценарию, темпы роста будут скромнее: 1,5% в год 2018-2020 годах.