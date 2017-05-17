Фрадков: в России начал расти несырьевой экспорт

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Рост несырьевого экспорта отмечен в России в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Северо-Западном федеральном округе.

"Предварительно по экспорту озвучу сдержанный оптимизм. В I квартал статистика показывает, что несырьевой экспорт растет как в стоимостном, так и в физическом выражении", - сказал Фрадков.

При этом он акцентировал внимание именно на физическом росте, который не зависит от курсовых колебаний.

По данным Российского экспортного центра, активно растет главный экспортный сегмент, техническая продукция приоритетных отраслей - все, что связано с автопромышленной отраслью, железнодорожным машиностроением, продукцией переработки в сельхозотрасли. "По этим направлениям мы видим серьезный рост. Хотя это показатели только первого квартала, но есть тренд", - сказал Фрадков.

По его словам, намеченные президентом РФ цели в этой сфере предусматривают рост несырьевого экспорта, то есть продукции с добавочной стоимостью, на 7%, и увеличение сети экспортеров.