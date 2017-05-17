"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефти

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. "Роснефть" попросит Минэнерго РФ согласовать механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи нефти.
Об этом журналистам сообщил глава компании Игорь Сечин.
"Мы обратимся к нашему министру с просьбой согласовать с партнерами такой механизм работы в рамках этого соглашения, чтобы выход из него, когда оно закончится, был достаточно плавным и не привел к серьезным волатильностям. Вот над этим, мне кажется, надо поработать", - сказал он.
Сечин добавил, что "Роснефть" готова к любым ситуациям на рынке нефти, но больше заинтересована в стабилизации курсовой политики, которая дает компании дополнительные ресурсы. По его словам, главное сейчас стабилизировать цены на нефть.
"Сейчас очередной этап, который предусматривает согласованные действия в течение 9 месяцев, для нас это комфортно в связи с тем, что в сезонном плане мы спокойно будем реагировать на возможности увеличения добычи", - отметил Сечин.
В начале декабря 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 г. на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.
24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении соглашения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения, но и еще более радикальное снижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер, и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.