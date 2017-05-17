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РЭЦ: в РФ экспортную деятельность ведут всего 1% предприятий МСБ

Экономика и бизнес
17 мая, 16:56 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, мая. /ТАСС

Для стимулирования экспорта компаниям МСБ будет оказана финансовая поддержка, помощь в поиске зарубежных партнеров, сертификации и проведении выставок

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Всего один процент предприятий малого и среднего бизнеса в России ведет экспортную деятельность. Об этом сообщил генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Говоря о малых и средних компаниях, вовлеченных в экспортную деятельность: цифры совершенно неутешительные. Из всех зарегистрированных в стране предприятий не больше 1% ведут экспортную деятельность. Это серьезный показатель, над которым надо работать", - сказал он.

Проблему низкого количества экспортеров в сфере МСБ Фрадков назвал во многом системной. По его данным, в России на одного экспортера по стоимости экспорта приходится намного больше, чем на одного экспортера из стран Европы, но количество экспортеров намного меньше.

По его словам, для решения вопросов взаимодействия с компаниями МСБ разработан перечень проектов и программ, которые применимы в сегменты МСБ. "Это не только меры финансовой поддержки, которыми пользуются крупные компании - субсидирование процентных ставок, экспортное страхование, кредитование, - но и поиск новых партнеров за рубежом, субсидирование и помощь в выставочной деятельности, помощь в сертификации, защите прав интеллектуальной собственности, субсидирование затрат на получение таких прав, транспортировка продукции. Малым предприятиям надо дать максимальный комфорт для начала деятельности", - сказал Фрадков.

Он отметил, что важна роль властей регионов. "Есть прямая возможность стимулировать экспортную деятельность в регионе. Важна инфраструктура региональной поддержки экспортной деятельности. У нас не так много в регионах центров поддержки экспорта, всего 29, эта работа требует дальнейшей оптимизации и поддержки", - сказал Фрадков, назвав первоочередной задачей поиск в регионах компаний с экспортным потенциалом и вывод их на экспортную деятельность.

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