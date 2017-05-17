Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" и Eni начнут совместное бурение в Черном море во второй половине лета

Экономика и бизнес
17 мая, 16:52 UTC+3 СОЧИ 17, мая. /ТАСС

Как сообщил Игорь Сечин, уже зафрахтована специальная поисково-разведочная платформа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. "Роснефть" и итальянская Eni начнут совместное бурение в Черном море во второй половине лета. Об этом журналистам сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы во второй половине лета начинаем вмести с Eni бурение на шельфе Черного моря - на Западно-Черноморском участке. Уже зафрахтована специальная поисково-разведочная платформа", - сказал он.

Компания Eni - один из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.

В 2013 г. "Роснефть" и Eni S.p.A. подписали соглашение о завершении сделок по российскому шельфу (в отношении проектов Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море и проекта в Черном море (Западно-Черноморский участок). Сторонами соглашения являются дочерняя компания "Роснефти" - Rosneft JV Projects S.A. и дочерняя компания Eni S.p.A. - Eni Energy Russia BV.

Совместные предприятия - операторы по каждому из проектов созданы с долями участия 66,67% у "Роснефти" и 33,33% у Eni.

Eni обязуется полностью профинансировать на условиях "кэрри" затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геологоразведочных работ. Кроме того, по каждому из проектов Eni компенсирует 33,33% расходов на приобретение лицензии, а также исторические затраты на уже проведенные геологоразведочные работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РКК "Энергия": дешевле создать новую сверхтяжелую ракету, чем воспроизвести "Энергию"
3
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки при посредничестве генерал-майора МВД
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
7
ЕС отменил визовый режим с Украиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама