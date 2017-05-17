"Роснефть" и Eni начнут совместное бурение в Черном море во второй половине лета

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. "Роснефть" и итальянская Eni начнут совместное бурение в Черном море во второй половине лета. Об этом журналистам сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы во второй половине лета начинаем вмести с Eni бурение на шельфе Черного моря - на Западно-Черноморском участке. Уже зафрахтована специальная поисково-разведочная платформа", - сказал он.
Компания Eni - один из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.
В 2013 г. "Роснефть" и Eni S.p.A. подписали соглашение о завершении сделок по российскому шельфу (в отношении проектов Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море и проекта в Черном море (Западно-Черноморский участок). Сторонами соглашения являются дочерняя компания "Роснефти" - Rosneft JV Projects S.A. и дочерняя компания Eni S.p.A. - Eni Energy Russia BV.
Совместные предприятия - операторы по каждому из проектов созданы с долями участия 66,67% у "Роснефти" и 33,33% у Eni.
Eni обязуется полностью профинансировать на условиях "кэрри" затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геологоразведочных работ. Кроме того, по каждому из проектов Eni компенсирует 33,33% расходов на приобретение лицензии, а также исторические затраты на уже проведенные геологоразведочные работы.