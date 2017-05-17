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ФАС обнаружила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на 6 млрд рублей

Экономика и бизнес
17 мая, 16:55 дата обновления: 17 мая, 17:08 UTC+3

Lenovo и HP могут получить штрафы в размере 25% от суммы торгов

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки "компьютерного картеля" при госзакупках на 6 млрд рублей. Речь идет о закупках техники Lenovo и HP. Об этом ТАСС сообщил замглавы, статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский.

"Думаю, что я бы рассматривал общее количество эпизодов на 6 млрд рублей. Пока мы не доказали (сговор - прим. ред. ТАСС), мы не можем называть их людьми, нарушившими антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы уже нашли (на сумму) около 6 млрд рублей", - сказал Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее замглавы ФАС оценивал сумму торгов в 2 млрд рублей.

Lenovo и HP могут получить штрафы в размере 25% от суммы торгов за координацию "компьютерного картеля", сказал Цариковский в кулуарах Международного петербургского юридического форума.

"Оборотные штрафы на очень кругленькую сумму, которые можно примерно равнять четверти цены на заказе. Это чувствительно", - сказал он, отвечая на вопрос, какие санкции грозят компаниям, если ФАС докажет, что они координировали деятельность картеля.

Пока ФАС не признала Lenovo и HP виновными, но обнаружила признаки нарушения. "Координация деятельности картеля. Это подозрения, есть признаки", - подчеркнул Цариковский.

Ранее ФАС привлекла российские структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о картельном сговоре при поставке компьютеров для ГАС "Выборы". По мнению ведомства, российские представительства китайской Lenovo и американской HP координировали деятельность картеля.

Кроме того, ФАС обнаружила, что антиконкурентное соглашение было заключено и на других торгах на поставку компьютеров. В частности, подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

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