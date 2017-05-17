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Правкомиссия одобрила законопроект о передаче мясного скота в лизинг

Экономика и бизнес
17 мая, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

При такой схеме затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей могут снизиться на 18-20%

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект о передаче в лизинг маточного поголовья скота мясных пород. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Одной из мер государственной поддержки лизинговых организаций может быть отнесение разведенного в России крупного рогатого скота специализированных мясных пород к предмету лизинга при лизинговых операциях в агропромышленном комплексе. По оценке Минсельхоза, затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение товарного поголовья специализированного мясного скота по сравнению с приобретением племенного скота будут снижены на 18-20%", - говорится в сообщении.

В действующей редакции предметом лизинга могут быть только племенные животные.

По данным Минсельхоза, около 85% российской говядины производится из откормочного молодняка молочных пород крупного рогатого скота. Предложенные изменения позволят расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет разведенного на территории России товарного маточного поголовья специализированных мясных пород. Ожидается, что новая мера господдержки поможет снизить затраты производителей и окажет положительное влияние на развитие отечественного мясного скотоводства.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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