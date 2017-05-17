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Москвичи обеспечили четверть прироста ИП в России

Экономика и бизнес
17 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Мэр Москвы Собянин отметил, что "бизнес легализуется благодаря комплексным мерам налоговой политики города"

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столица обеспечила четверть прироста количества индивидуальных предпринимателей (ИП) в России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Москвичи обеспечили четверть прироста общего числа ИП в стране. Бизнес легализуется благодаря комплексным мерам налоговой политики города", - написал Собянин.

Ранее департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что число индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту в сфере услуг в Москве выросло по итогам 2016 года. По мнению чиновников, это во многом обусловлено простотой и удобством патентной системы налогообложения.

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