Москвичи обеспечили четверть прироста ИП в России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столица обеспечила четверть прироста количества индивидуальных предпринимателей (ИП) в России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Москвичи обеспечили четверть прироста общего числа ИП в стране. Бизнес легализуется благодаря комплексным мерам налоговой политики города", - написал Собянин.

Москвичи обеспечили четверть прироста общего числа ИП в стране. Бизнес легализуется благодаря комплексным мерам налоговой политики города — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2017 г.

Ранее департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что число индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту в сфере услуг в Москве выросло по итогам 2016 года. По мнению чиновников, это во многом обусловлено простотой и удобством патентной системы налогообложения.